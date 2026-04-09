47 दिन बाद जीत : चूरू जिले के इस गांव के संघर्ष ने दिलाया टोल से मुक्ति का रास्ता

इन मांगों पर बनी सहमति

धरने स्थल पर हुई वार्ता में 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गांव का टोल मुक्त करने तथा सड़क निर्माण के दौरान जिन किसानों की भूमि को उपयोग में लिया गया है उन किसानों को मुआवजा देने पर भी सहमति बनी है। किसान नेता कुरड़ारामदमीवाल ने समझौते को संघर्ष की जीत बताया। किसान सभा के जिला मंत्री उमराव सारण, एसएफआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष जाखड़, डीवाईएफआई के जिला अध्यक्ष दीनदयाल गुलेरिया एवं सचिव अजीत सिंह, एसएफआई के जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश ड्यूटी, किसान सभा के जिला कमेटी सदस्य सोनू जिलोवा सहित कई सरपंचों और जनप्रतिनिधियों ने गत एक महीने से अधिक समय से ग्रामीण और किसानों की ओर से दिए गए धरने को लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का माध्यम बताया।