Churu Youth Suicide: युवक ने घर की छत पर बने कमरे में की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी

चूरू। जिले के सरदारशहर कस्बे में एक युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। वार्ड संख्या 50 स्थित रेगर बस्ती में 28 वर्षीय युवक ने अपने ही घर की छत पर बने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर राजकीय उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बाद में पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया।