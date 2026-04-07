World Health Day Special : चूरू में हेल्थकेयर की नई तस्वीर: एलईडी-टैबलेट से मॉनिटरिंग, बच्चों और मरीजों के लिए खास योजनाएं

पैलिएटिवकेयर: घर बैठे मिल रही राहत

गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए “पैलिएटिवकेयर” योजना उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। उप मुख्य चिकित्सक एव स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रवीण झूरियां इस योजना का उद्देश्य ऐसे मरीजों और उनके परिजनों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, जो लंबे समय से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। इस योजना के तहत डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की एक विशेष टीम बनाई गई है, जो मरीजों के घर जाकर इलाज करती है। स्वास्थय विभाग के अनुसार, अब तक जिले में 150 से 200 मरीज इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही नर्सिंग कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे मरीजों की बेहतर देखभाल कर सकें।