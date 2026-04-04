Weather Update : मेघों का सुर-ताल और बारिश की बौछार, सिधमुख में 28 मिमी दर्ज

बूंदाबांदी और तेज हवाओं से बढ़ी ठंडक, किसानों की चिंता बढ़ी

सुजानगढ़. क्षेत्र में शुक्रवार को सुबह से शाम तक रुक-रुककर हुई बूंदाबांदी से मौसम सुहावना तो हुआ, लेकिन तेज हवाओं ने सर्द को और कड़क बना दिया। दिनभर घनघोर बादल छाए रहने से धूप नहीं निकल सकी, वहीं आकाशीय गर्जना ने लोगों को सहमा दिया। इस मौसम परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। गांवों में गेहूं और ईसबगोल की कटी फसलों को नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। जीली गांव के पूर्व सरपंच गोपाल बीडासरा के अनुसार पिछले दो दिनों से हल्की बूंदाबांदी जारी है, जिससे खेतों में पड़ी फसल प्रभावित हो रही है। मून्दड़ा गांव के किसान कैलाश दायमा ने बताया कि उनकी 20 बीघा में खड़ी ईसबगोल फसल को बूंदाबांदी और आंधी के कारण करीब 30 प्रतिशत नुकसान हुआ है। उन्होंने आशंका जताई कि गांव में 300 से अधिक किसानों की 2 से 3 हजार बीघा में फैली ईसबगोल फसल को भी नुकसान हो सकता है। अचानक बदले मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, खासकर उन किसानों की, जिनकी फसल कटाई के बाद खेतों में ही पड़ी है।