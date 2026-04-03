Weather Update : बादलों की चादर, हवाओं की सरगम: चूरू में यलो अलर्ट का असर

तेज हवा और बादलों से गेहूं-चना-सरसों की फसल पर किसान चिंतित

सांखूफोर्ट. क्षेत्र में इस समय गेहूं की कटाई जोरों पर है, जबकि चना और सरसों की अधिकांश फसलें कट चुकी हैं। हालांकि, कई खेतों में अभी भी चने की कटाई जारी है। ऐसे में बिगड़ा मौसम किसानों की मेहनत पर संकट बन सकता है। गुरुवार को तेज हवा और आसमान में काले बादलों के छाने से किसानों की चिंता बढ़ गई। किसानों का कहना है कि तेज हवा या बारिश होने पर कटी फसलें नुकसान का सामना कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि अधिकांश खेतों में गेहूं पककर तैयार है और कई खेतों की फसल पकाव के दौर से गुजर रही है।