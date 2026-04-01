सालासर धाम में हनुमान जन्मोत्सव : चैत्र पूर्णिमा मेले की तैयारियों को दिया अंतिम रूप, श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला हुआ शुरू

हनुमान जन्मोत्सव (Hanuman birth anniversary) सालासर धाम (Salasar Dham) में भरने वाले चैत्र पूर्णिमा मेले को लेकर श्रीहनुमान सेवा समिति की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है वहीं श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिसके क्रम में सोमवार देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सालासर पहुंचे। श्री हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष सत्यप्रकाश पुजारी ने बताया कि तीन दिवसीय मेले के दौरान देशभर से आनेवाले श्रद्धालु सालासर पहुंचकर बालाजी का जन्मोत्सव मनाते हुए उनके दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। श्रद्धालु चूरमा और लड्डू का भोग लगाकर सुख-समृद्धि की कामना करेंगे। लाखों लोगों की आस्था के केंद्र सालासर धाम में मुख्य मेला 2 अप्रैल को पूर्णिमा पर भरेगा, जिस दिन श्रद्धालु दर्शन कर बालाजी को धोक लगाएंगे।