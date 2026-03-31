Western Disturbance : अंचल में हुई बूंदाबांदी, साहवा में महिला पर गिरी आकाशीय बिजली से हुई मौत

साहवा में कड़की बिजली महिला पर गिरी

साहवा. कस्बे में सोमवार दोपहर बूंदाबांदी के दौरान अपने खेत में फसल की कटाई कर रही एक बुजुर्ग महिला पर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। थानाधिकारी शंकरलाल भारी के अनुसार मुकेश सहू पुत्र बजरंगलाल सहू निवासी साहवा ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनके नाना-नानी खेत में फसल की कटाई कर रहे थे। दोपहर में मौसम अचानक खराब हो गया और बूंदाबांदी शुरू हुई। इसी दौरान उनकी नानी तुलसी देवी (70), पत्नी दाताराम ऐचरा पर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन तुरंत उन्हें उपचार के लिए मोहनी देवी चाचान राजकीय सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर एएसआई विनोद कुमार सीएचसी पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया।