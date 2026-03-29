Tal Chhapar : प्रकृति के सुरों से रूबरू हुए ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज, तालछापर की खूबसूरती पर मोहित



छापर. तालछापर अभयारण्य की शांत व प्राकृतिक गोद में शनिवार को एक खास पल देखने को मिला, जब विश्वप्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, तीन बार के ग्रैमी अवार्ड विजेता और पर्यावरण प्रेमी रिकी केज पहली बार यहां पहुंचे। केज ने यहां की अद्भुत जैव विविधता को नजदीक से देखा और काले हिरणों के झुंड, देशी-विदेशी पक्षियों की चहचहाहट, रेप्टाइल्स और दुर्लभ वनस्पतियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली तथा प्रसिद्ध काले हिरणों के फोटो ली। प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत होते हुए उन्होंने कहा कि “तालछापर भारत के सबसे खूबसूरत अभयारण्यों में से एक है, यहां आकर मन को सुकून मिला।”