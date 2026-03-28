Weather : पश्चिमी विक्षोभ का असर तेज: बीकानेर-शेखावाटी में बारिश के संकेत, चूरू में हुई हल्की वर्षा

चूरू. अंचल में एक ओर रबी सीजन की पकी फसलों की कटाई का दौर चल रहा है दूसरी ओर चैत्र प्रतिपदा से मौसम में आ रहे उतार चढ़ाव के बीच एक बार फिर मौसम बरसाती बन रहा है। अष्टमी को तेज हवाओं के साथ गरजते मेघ कमोबेश बरसे। हालांकि बारिश कोई ज्यादा नहीं हुई फिर भी बारिश के लिए जारी हुए यलो अलर्ट से किसानों की चिंता बढ़ गई है। जिले में सरसों, चने की पकी फसल की कटाई अंतिम दौर में है, गेंहू की फसल पकाव पर है तो कहीं कहीं अगेती फसल की कटाई का कार्य भी चल रहा है। ऐसे में आसमान में घटाटोप बादलों से बिजली कड़कना और तेज हवाओं साथ बूंदाबांदी होने पर खेतों कटी हुई फसलों को नुकसान होने की किसान आशंका जता रहे हैँ। चूरू में सुबह 8.30 बजे तक 2 तथा रतनगढ़ में 1 मिमी. बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा कहीं कहीं मामूली बारिश हुई।