RBSE : पांचवी में टॉप टेन में रहा चूरू जिला : आठवीं परीक्षा में राज्य में 13 वें स्थान पर

8वीं में बालिकाएं रही आगे

जिले में 8वीं बोर्ड परीक्षा (RBSE 8th Board Exam 2026) में कुल 39 हजार 406 विद्यार्थी शामिल हुए जिनमें परीक्षा में शामिल हुए 20 हजार 438 छात्रों में 19 हजार 874 उत्तीर्ण हुए। परीक्षा देने वाली 18 हजार 968 छात्राओं में 18 हजार 629 उत्तीर्ण रहीं। इनमें 9062 विद्यार्थियों को ग्रेड ए मिली। 21 हजार 121 विद्यार्थी बी ग्रेड तथा 8 हजार 299 विद्यार्थियों को डी ग्रेड मिली। इसके अलावा 41 की डी और 883 विद्यार्थियों की ई ग्रेड रहे। पूरक परीक्षा योग्य 883 विद्यार्थी रहे। इनमें 544 छात्र और 339 छात्राओं को पूरक परीक्षा देनी होगी। हालांकि पिछले 2025 शिक्षा सत्र में 8वीं का परीक्षा परिणाम 97.98 प्रतिशत रहा था लेकिन इस बार परीक्षा परिणाम 96.49 रहा। राज्य स्तरीय रेंक में चूरू जिला 13वें स्थान पर रहा।