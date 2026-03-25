RBSE 10th Result : तीन टॉपर्स, 99 % का दम : चूरू में बेटियां नंबर वन

वहीं, रतनगढ़ के श्री रघुनाथ स्कूल की छात्रा दीक्षा डूडी ने 98.50 फीसदी अंक हासिल कर दूसरे, जबकि तारानगर के ही चौधरी लादूराम गोदारा मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ही छात्र मौलिक ने 98.33 फीसदी अंक हासिल कर जिले में तीसरे स्थान पर रहे। उल्लेखनीय है कि परीक्षा के लिए 37 हजार 271 बच्चे पंजीकृत थे। इनमें से 19 हजार 446 छात्र, जबकि 17 हजार 825 छात्राएं थीं। परीक्षा 19 हजार 120 छात्र एवं 17 हजार 638 छात्राओं ने दी। प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्रमश: 21 हजार 061, 11 हजार 413 और 2 हजार 248 विद्यार्थी रहे। इस प्रकार जिले का रिजल्ट 94.46 फीसदी रहा। राज्य में जिले का स्थान 19वां रहा।