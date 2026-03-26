Weather News : आसमान में छाए बादलों से धूप के तीखे तेवर पड़े नरम, सुबह हुई गुलाबी, बन रहा है एक नया पश्चिमी विक्षोभ

मौसम में फिर आ रहा है बदलाव

चैत्र प्रतिपदा से मौसम में आ रहे उतार चढ़ाव के क्रम में एक बार फिर मौसमीय तंत्र में बदलाव रहा है। जिसे देखते हुए किसान रबी की तैयार फसलों की कटाई के कार्य को पूर्ण करने में जुटे हुए है। जिले के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में सरसों और चने की कटाई का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है तो कहीं कहीं अभी शुरुआत हुई है। बरसात के आने के आसार को देखते हुए किसानों ने कटी हुई फसलों को सुरक्षित रखने का जतन कर रहे हैं।