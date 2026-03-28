Water Crisis : जस्थान के इस गांव में गहराया जल संकट, बूंद-बूंद को तरसे ग्रामीण



चूरू. जिले की ग्राम पंचायत चरला के गांव बाड़ा में पेयजल समस्या ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बन गई है। गांव के लोगों को तो क्या पशुओं के लिए पानी नहीं है, गांव की सूखी पड़ी 8 खेळियों पर मंडारते पशु अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। लम्बे समय से पेयजल के जूझ रहे ग्रामवासियों ने एक बार फिर जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन दिया है। बाड़ा के ग्रामीणों ने बताया कि कार्यालय एवं विभागीय अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है फिर भी स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना था कि वर्तमान स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। पिछले लगभग दो माह से पूर्णतः बंद है। जिससे पीने के पानी के लिए अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।