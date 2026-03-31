PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana : इस जिले में सोलर योजना ने पकड़ी रफ्तार, 4400 से अधिक रूफ टॉप प्लांट लगे

पीएम श्री सूर्यघर योजना में जहां राजस्थान देश के राज्यों में टॉप 5 पर है वहीं जिले में चूरू रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित करने में टॉप पर है। जिले में इस वर्ष 16440 रूफ टॉप सोलर सिस्टम का लक्ष्य है। इसके मुकाबले अब तक 9756 आवेदन आ चुके हैं और 8061 वेंटरसिलेक्शन किए जा चुके हैं। 4403 प्लांट इंस्टॉल किए जा चुके हैं। रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित किए जाने का क्रम जारी है। चूरू के कुछ गांवों में ग्रामवासियों ने 5 किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित करके अपने बिजली बिल को शून्य कर करने की दशा में कदम बढ़ाए हैं।