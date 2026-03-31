शेखावटी क्षेत्र को लंबे इंतजार के बाद फोरलेन सड़क का बड़ा तोहफा, NHAI करेगा निर्माण, लोगों को मिलेगी सुविधा

सांसद राहुल कस्वां ने बताया कि इस सड़क को फोरलेन बनाने के लिए काफी समय से प्रयास किए जा रहे थे। अक्टूबर 2025 और जनवरी 2026 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा एनएचएआई के अधिकारियों के साथ इस क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के बाद प्रोजेक्ट का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया और स्वीकृति के लिए केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात की गई। लगातार प्रयासों के बाद अब इस परियोजना को मंजूरी मिल गई है।