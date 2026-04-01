Weather : बदलते मौसम ने बढ़ाई चिंता : इस जिले में बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ से जनजीवन व खेती प्रभावित

चूरू. नव संवत्सर चैत्र प्रतिपदा के साथ ही जिले में मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है। मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शेखावाटी सहित पूरे जिले में कहीं रिमझिम बारिश तो कहीं अंधड़ और ओलावृष्टि देखने को मिली। इस बदलाव ने जहां गर्मी से राहत दी, वहीं किसानों और आमजन की मुश्किलें बढ़ा दीं। सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा रहा और रुक-रुक कर बारिश का दौर चलता रहा। चूरू में शाम साढ़े पांच बजे तक 2.2 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सरदारशहर में 3 मिमी और भानीपुरा में 2 मिमी वर्षा हुई। दिनभर कभी तेज हवाएं चलीं तो कभी हल्की बूंदाबांदी होती रही, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा।