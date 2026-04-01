Tonk News: 10.98 करोड़ की सड़क के लिए लोगों ने खुद हटाया अतिक्रमण, बदलेगी तस्वीर, सैकड़ों गांव जुड़ेंगे हाइवे से

इस परियोजना की सबसे खास बात यह रही कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में स्थानीय लोगों ने प्रशासन का इंतजार किए बिना खुद पहल की। सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा निर्धारित समयावधि के दौरान मंगलवार को दत्तवास में व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने स्वेच्छा से अपने अतिक्रमण हटाने शुरू कर दिए। लोगों ने विभाग द्वारा चिन्हित सीमा तक दुकानों और मकानों के पक्के निर्माण हटाकर विकास कार्य में सहयोग का सराहनीय उदाहरण पेश किया। यह पहल जनसहभागिता की एक सकारात्मक मिसाल बनकर सामने आई है।