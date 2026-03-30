Rajasthan Nikay Election: राजस्थान निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा-कांग्रेस, दावेदार होने लगे एक्टिव

टोंक। राजस्थान में होने वाले नगर निकायों के चुनाव को लेकर हालांकि अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, फिर भी भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी वोटर लिस्ट को लेकर काम तेज कर दिया है। दाेनों दलाें के नेता और कार्यकर्ता रणनीति बनाने में जुट गए है। वह अपनी-अपनी पार्टियों के नेता जनता के बीच जाकर अपने-अपने वादे भी कर रहे है।