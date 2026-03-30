राजस्थान की सभी पंचायत, 29 परिषदों और 327 समितियों का कार्यकाल पूरा, इस बारे चुने जाएंगे 1.40 लाख जनप्रतिनिधि

बता दें कि राजस्थान में इसी साल पंचायत और निकाय चुनाव होने वाले है। लेकिन, स्थिति साफ नहीं है कि चुनाव की तारीखों का एलान कब होगा। प्रदेश के चुनाव टालने के मामले में हाईकोर्ट भी एतराज जता चुका है। हाईकोर्ट ने 15 अप्रेल 2026 तक चुनाव कराने के आदेश दिए, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। लेकिन, चुनाव आयोग अभी तक तारीखों का एलान नहीं कर पाया है। जबकि 15 अप्रेल की डेडलाइन नजदीक है। दरअसल, सियासी दांवपेच में चुनावी प्रक्रिया अटकी हुई है। ऐसे में 15 अप्रेल तक चुनाव कराने पर सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है।