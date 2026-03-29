टोंक में बिजली चोरी पर बड़ा एक्शन, 600 अवैध कनेक्शन काटे, 80 लाख का जुर्माना; 350 पुलिसकर्मी रहे तैनात

विद्युत विभाग का मानना है कि इस कार्रवाई से बिजली चोरी पर प्रभावी रोक लगेगी और राजस्व में वृद्धि होगी। विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे अवैध कनेक्शन का उपयोग न करें और बिजली का वैध रूप से उपयोग करें। साथ ही नसीहत देते हुए कहा कि बिजली चोरी करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। निगम के अधिकारियों का कहना है कि बिजली चोरी रोकने के लिए आगे भी अभियान जारी रहेगा।