Rajasthan Crime: ससुराल से लौट रही दुल्हनों को बीच सड़क रोककर मारपीट, 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक आकांक्षा चौधरी ने बताया कि रघुनाथपुरा कला निवासी रामसागर मीणा की रिपोर्ट के आधार पर मनराज जाट सहित सात नामजद आरोपियों के खिलाफ लूट, अपहरण के प्रयास और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने घायलों का मेडिकल परीक्षण करवाया है और आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमों को लगाया गया है।