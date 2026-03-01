397 करोड़ की बड़ी सौगात: राजस्थान में बनेगा हाईटेक रेलवे टर्मिनल, जोधपुर की बदलेगी तस्वीर

मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि परियोजना के तहत भगत की कोठी स्टेशन को आधुनिक टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। वर्तमान 3 प्लेटफॉर्म की जगह कुल 7 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, जिनकी लंबाई लगभग 600 मीटर होगी। परियोजना को प्रारंभ होने के बाद दो वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जबकि अगले 3-4 वर्षों में यह पूरी तरह से धरातल पर उतर जाएगा। इसके पूरा होने पर सिटी स्टेशन की कुछ कोचिंग और मेंटेनेंस सुविधाएं भगत की कोठी शिफ्ट हो जाएंगी, जिससे 500 करोड़ की लागत से बन रहे सिटी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या और लंबाई बढ़ाना संभव होगा।