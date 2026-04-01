RBSE 12th Result : राजस्थान बोर्ड 12वीं परिणाम : बेटियों की शानदार उड़ान, तीनों वर्ग में लहराया परचम

तहसील के बास सारायण गांव निवासी आईना के पिता परमेश्वर लाल खेती-बाड़ी का काम करते हैं। वहीं माता विमला देवी गृहिणी है। आईना ने रोजाना कड़ी मेहनत के साथ नियमित 7-8 घंटे पढ़ाई कर व मोबाइल फोन व सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखकर यह सफलता हासिल की है। आईना प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश सेवा करना चाहती है। आईना ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत के साथ माता-पिता व बुजुर्गों के आशीर्वाद एवं गुरुजनों के सही मार्गदर्शन को दिया है। 99 प्रतिशत के साथ दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा अनीता तारानगर तहसील के ढाणी तेतरवाल की रहने वाली है। साधारण परिवार से संबंध रखने वाली अनीता भी प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश सेवा करना चाहती है अनीता भी नियमित 8 घंटे कड़ी मेहनत के साथ पढ़ती थी।