Weather : बरसात बनी आफत: चूरू की इस तहसील में सबसे ज्यादा बारिश, खेतों में तबाही

चूरू की एक पट्टी में हुई गेंहू की फसल खराब

जानकारी के अनुसार चूरू के रतननगर क्षेत्र की एक पट्टी सहित तारानगर, सिद्धमुख और रतनगढ़ क्षेत्र में चली तुफानी हवाओं के साथ ओलावृष्टि और बारिश के कारण रबी सीजन में गेहूं की फसल ज्यादा प्रभावित हुई। हालांकि कई ग्रामीण क्षेत्रों में चने और सरसों की फसल की करीब करीब कटाई कार्य पूर्ण हो गया तो कई गांवों में कटाई अंतिम दौर में चल रही थी लेकिन गेंहू की कटाई का दौर शुरुआती रहा जिससे कूप कृषि क्षेत्र में गेंहूं की फसल ज्यादा प्रभावित हुई। चूरू के निकट रतननगर, ढ़ाणी लालसिंह पुरा, ढाणी डीएसपुरा से लेकर सहनाली, मोलीसर क्षेत्र में गेंहू की फसल को नुकसान पहुंचा। तारानगर क्षेत्र में फसलों की कटाई का कार्य करीब करीब पूर्ण होने की ओर रहा। जिन किसानों ने पहले फसलों की कटाई कर सुरक्षित कर लिया और खेत में बारिश हो गई वहां की खेती को लाभ में रही। क्योंकि किसानों का मानना है चैत्र माह में जहां अच्छी बारिश हुई है वहां जायद की फसलें ली जा सकती है।