अब सफर होगा आसान : 7 नई बसों से राजस्थान के इस डिपो की बंद सेवाएं फिर शुरू

इसी प्रकार फास्ट सेवा के रूप में संचालित यह तीसरी बस सरदारशहर से 7.50 बजे रवाना होकर जयपुर करीब 2 बजे पहुंचेगी। वापसी में जयपुर से 2.55 बजे चलकर रात 8.55 बजे सरदारशहर पहुंचेगी। चौथी बस सरदारशहर से सुबह 9 बजे रवाना होकर रतनगढ़, फतेहपुर, सीकर होते हुए जयपुर 3 बजे पहुंचेगी। वापसी में जयपुर से 3.50 बजे रवाना होकर रात 9.45 बजे सरदारशहर पहुंचेगी। इसके बाद सरदारशहर से 11.35 बजे और जयपुर से 6.30 बजे संचालित होने वाली सेवा में भी नई 2 बाई 2 स्टार लाइन बस लगाई गई है, जिससे यात्रियों को बेहतर सफर का अनुभव मिलेगा।