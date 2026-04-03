Salasar Dham : आस्था का महासागर: चैत्र पूर्णिमा पर सालासर धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब

लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष सत्यप्रकाश पुजारी ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव पर लक्खी मेले (Lakhi Fair) के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बुधवार रात दो बजे मंदिर के पट खोल दिए गए थे। गुरुवार को रात 9 बजे तक करीब दो लाख श्रद्धालुओं ने बालाजी महाराज के दर्शन किए। मेले की व्यवस्था को लेकर मेला आयोजन समिति, हनुमान सेवा समिति, जिला प्रशासन, पुजारी परिवार और ग्रामीणों ने सहयोग किया। बालाजी महाराज की महा आरती कर राजभोज का प्रसाद लगाया गया। दूर दराज से आए हुए कई श्रद्धालुओं ने केक का प्रसाद लगाकर बाबा का जन्मोत्सव मनाया।