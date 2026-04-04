ड्रेस और किताबों पर अब नहीं चलेगी दबंगई, शिक्षा विभाग का सख्त एक्शन

अभिभावक असमंजस में

गैर सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावक भी अभी असमंजस में हैं। नया शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही एक ओर निजी स्कूलों की ओर से पुस्तकें आदि बाजार से मंगवाने का क्रम चल रहा है दूसरी ओर अभिभावक तय नहीं कर पा रहे हैँ। अभिभावक अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए शिकायत भी नहीं कर रहे हैं लेकिन शिक्षा विभाग के निर्देशों की पालना के भी पक्ष में है। कुछ अभिभावकों को टटोलने का प्रयास करते है तो वे टालने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि अभी देख रहे हैँ सोच रहे हैं।