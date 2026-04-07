नहीं खुला मंडल कार्यालय, संस्कृत शिक्षा विभाग का प्रशासनिक ढांचा नहीं आया पटरी पर, चूरू, सीकर और झुंझुनूे जिले का बनाया था मंडल

चूरू. संस्कृत शिक्षा के सुदृढ़ संचालन के लिए बनाई गई नई प्रशासनिक व्यवस्था अभी तक ज़मीन पर उतरती नजर नहीं आ रही है। वर्ष 2025 में चूरू, सीकर और झुंझुनूं को मिलाकर बनाए गए मण्डल का कार्यालय आज भी शुरू नहीं हो सका है, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। एक समय प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलग विभाग स्थापित कर विद्यालयों के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यालय भी संचालित किए जाते थे। चूरू में भी संभागीय कार्यालय कार्यरत था, लेकिन पूर्व सरकार ने इसे बीकानेर स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद नई सरकार बनने पर कार्यालय की वापसी की उम्मीद जगी, मगर यह पूरी नहीं हो सकी।