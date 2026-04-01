Rajasthan Accident: एक साथ निकली 3 दोस्तों की अर्थी तो रो पड़ा पूरा गांव, एक की छह महीने पहले हुई थी शादी

सांवरमल अपने परिवार का इकलौता पुत्र था और उसकी शादी महज छह माह पहले ही हुई थी। उसके पिता की करीब 15-16 वर्ष पूर्व विदेश में मृत्यु हो चुकी थी। वहीं, भागीरथ चार भाइयों में सबसे छोटा था और उसके पिता मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। बीरबलराम भी तीन भाइयों में सबसे छोटा था और उसके पिता भी मजदूरी का कार्य करते हैं। घायल ईश्वर का इलाज जयपुर में चल रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक में एफसीआई का गेहूं भरा हुआ था। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।