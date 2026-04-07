Rajasthan: भीषण हादसे में कार के एयरबैग फटे, युवा डॉक्टर की मौत, इकलौते बेटे के गम में माता-पिता को लगा सदमा

इस दुखद घटना ने परिवार के जख्म और भी गहरे कर दिए हैं। तीन माह पूर्व जनवरी में अनुज के चचेरे भाई राहुल की भी कजाकिस्तान में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस दिन भी 6 तारीख थी और जिस दिन डॉ. अनुज की मौत भी 6 तारीख को हुई। राहुल भी अपने माता-पिता की इकलौती संतान था और डॉ. अनुज भी। एक ही परिवार में दो युवाओं की मौत के बाद न केवल यह परिवार बल्कि पूरा नांगल खोडिया गांव मातम में डूबा है और ग्रामीण व परिजन सदमे में हैं।