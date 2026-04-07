7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

राजस्थान: SI भर्ती परीक्षा देकर लौटे युवक का पेड़ से लटका मिला शव, बैग में मिले एडमिट कार्ड, पेपर

अलवर के रैणी में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया। भरतपुर के नारोली निवासी 24 वर्षीय पिंटू जाटव का शव पेड़ से लटका मिला। युवक हाल ही में SI भर्ती परीक्षा देकर लौटा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Apr 07, 2026

घटनास्थल पर पुलिस व ग्रामीण (फोटो - पत्रिका)

राजस्थान के अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब कल्याणपुरा रेलवे स्टेशन के पास जंगल में एक युवक का शव पेड़ से फंदे पर लटका मिला। मृतक की पहचान भरतपुर निवासी 24 वर्षीय पिंटू जाटव के रूप में हुई है, जो हाल ही में एसआई (SI) भर्ती परीक्षा में शामिल हुआ था। पुलिस को मौके से मृतक का बैग मिला है, जिसमें परीक्षा से जुड़े दस्तावेज और रेल टिकट बरामद हुए हैं।

सुबह ग्रामीण ने देखा शव, पुलिस को दी सूचना

जानकारी के अनुसार, मामला रैणी थाना क्षेत्र के कल्याणपुरा रेलवे जंक्शन के पास रामपुरा के जंगलों का है। मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे जब एक ग्रामीण वहां से गुजर रहा था, तो उसने युवक का शव पेड़ से लटका देखा। सूचना मिलते ही रैणी थानाधिकारी (SHO) बने सिंह पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शव को पेड़ से उतरवाकर रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

बैग से हुई मृतक की पहचान

घटनास्थल पर मृतक के शव के पास ही उसका एक बैग पड़ा मिला। तलाशी लेने पर बैग के अंदर से SI भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जिसमें परीक्षा केंद्र भरतपुर शहर दर्ज था। सॉल्व पेपर मिला इसमें परीक्षा से जुड़े कुछ हल किए हुए पेपर भी मिले। साथ ही भरतपुर से दौसा तक का एक रेल टिकट भी बरामद हुआ।

दस्तावेजों के आधार पर मृतक की शिनाख्त पिंटू जाटव (24), निवासी नारोली गांव (रुदावल, भरतपुर) के रूप में हुई। पुलिस जब मौके पर थी, तब मृतक के मोबाइल पर उसके परिजनों के कॉल भी आ रहे थे, जिससे पुलिस को सूचना देने में मदद मिली।

परीक्षा के बाद सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस

शुरुआती जांच में सामने आया है कि पिंटू भरतपुर में परीक्षा देने के बाद वहां से रैणी तक पहुंचा था। उसने यह कदम क्यों उठाया, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि आखिर युवक भरतपुर से इतनी दूर इस निर्जन इलाके में कैसे और क्यों आया। थानाधिकारी बने सिंह ने बताया कि परिजनों को सूचित कर दिया गया है। परिजनों के रैणी पहुंचने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Apr 2026 12:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजस्थान: SI भर्ती परीक्षा देकर लौटे युवक का पेड़ से लटका मिला शव, बैग में मिले एडमिट कार्ड, पेपर

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरिस्का के वनपाल ने वन चौकी के कमरे में लगाया फंदा

अलवर

शहर के बिजलीघर चौराहा व एसएमडी सर्किल पर ट्रैफिक ज्यादा, मार्किंग के अनुसार हटेंगे वेंडर

अलवर

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता 

अलवर

शराब के नशे में SI की परीक्षा देने पहुंचा अभ्यर्थी, बाहर निकाला 

अलवर

Success Story: लाखों की नौकरी छोड़ी, हौसले से खड़ा किया उद्योग; 50 लोगों को दे रहे रोजगार

Umakant Sharma success story
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.