राजस्थान: SI भर्ती परीक्षा देकर लौटे युवक का पेड़ से लटका मिला शव, बैग में मिले एडमिट कार्ड, पेपर

शुरुआती जांच में सामने आया है कि पिंटू भरतपुर में परीक्षा देने के बाद वहां से रैणी तक पहुंचा था। उसने यह कदम क्यों उठाया, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि आखिर युवक भरतपुर से इतनी दूर इस निर्जन इलाके में कैसे और क्यों आया। थानाधिकारी बने सिंह ने बताया कि परिजनों को सूचित कर दिया गया है। परिजनों के रैणी पहुंचने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।