Weather News : जब आसमान हुआ नाराज़ : ओलावृष्टि और बिजली ने बढ़ाई चूरू की धड़कनें

चूरू. आमतौर पर मरुस्थलीय जिले की आबोहवा में ग्रीष्म से पहले मौसम में बदलाव तो हुआ करता है लेकिन प्रकृति आपदा जैसी स्थिति कभी कभार ही हुई, इसी कभी कभार में इस बार वैशाख में प्रकृति को कुपित होते देखा जा रहा है। जिसके क्रम में वैशाख कृष्ण पक्ष षष्ठी की पूर्व रात चूरू में चली तुफानी हवाओं के बीच बेर के आकार के ओले गिरे। एकबारगी तो तुफानी च्रकवात जैसी हवा, बारिश ओलावृष्टि से मरुधरा सहम सी गई, लेकिन थोड़ी देर में आक्रामक हुई हवा नरम पड़ी, ओलावृष्टि थम गई जिससे नींद से जगे लोगों को राहत मिली। कुछ ही मिनटों प्रकृति के दिखे रौद्ररूप को शांत करने के लिए जो लोग जग रहे थे उनके हाथ प्रार्थना के लिए जुड़ गए। बुधवार को तड़के बूंदाबांदी हुई और मौसम यलो अलर्ट पर रहा। मौसम विभाग ने न्यूनतम 15.7 तथा अधिकतम तापमान 31.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया।