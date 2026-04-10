देश सेवा से मानव सेवा तक : एक सैनिक की अमर कहानी

चूरू. ऐसे विरले ही होते है जो मरण को केवल उत्सव नहीं बल्कि महोत्सव बना देते हैं ऐसे ही थे हनुमानगढ़ जिले की भादरा के बीएसएफ में सेवा देने वाले पूर्व सैनिक जिन्होंने अपने महाप्रयाण के बाद देह दान कर दी। ये थे भादरा के वार्ड 21 के निवासी 90 वर्षीय चंपालाल भाटी जिन्होंने अपने मृत्यु से पहले ही अपने परिजनों से कहा था उन्हें हंसते हंसते घर से विदा करना, मेरी मृत्यु के सफर को उत्सवीय माहौल देना, उनकी मृत्यु पर दुखी मत होना। उनकी इसी बात पर पौत्र अपने दादा का पार्थिव शरीर लेकर चूरू के मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे और देहदान के दादा के संकल्प को साकार किया।