मेरा शहर मेरा मुद : नाली बनी नासूर: समाधान गायब, रास्ते पर लगा ताला

गंदे पानी से होकर गुजरती है महिलाएं

मुख्य स्टेशन मार्ग से पांच वार्ड और कॉलोनियों से जुडे मुख्य रास्ते की हालत इतनी खस्ता है कि आए दिन यहां एकत्रित होनेवाले गंदे पानी से क्या महिलाएं क्या बच्चे सभी को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। हालांकि नगर परिषद प्रशासन की ओर से कई बार प्रयास किए गए लेेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। बारिश के दिनों में तो मार्ग बंद हो ही जाता है और बिना बारिश के भी यह मार्ग प्राय बंद रहने लगा है। इस प्रवेश द्वार पर बेतरतीब फैरा कवर लगाकर पेंबद लगाया गया है तो दुर्घटना का कारण बन रहा है। एक ओर गंदा पानी दूसरी ओर चैंबर पर पेबंद लगाकर इसे दुर्गम मार्ग बना दिया गया है।