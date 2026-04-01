​​​​​Road Accident: सहेलियों संग वॉक पर गई युवती को तेज रफ्तार कार ने कुचला, मौके पर मौत, लोगों में आक्रोश

हादसे के बाद कार अनियंत्रित होकर पास के एक मकान की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस गई। दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने सहेलियों के शोर मचाने पर मौके पर पहुंचकर मदद की और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक की तलाश शुरू की और उसे पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी शिवा को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामले की जांच एएसआई जगदीश गढ़वाल कर रहे हैं। मृतका के भाई करण की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है।