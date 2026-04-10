Rajasthan: बच्ची के साथ दरिंदगी करना चाहता था 50 साल का अधेड़, कांस्टेबल ने बचाई जान, 25 हजार का मिला इनाम

अशोक को देखकर गिरिराज ने भागने की कोशिश की, लेकिन अशोक ने उसे जमीन पर गिराकर दबोच लिया। इसके बाद तुरंत पुलिस उप अधीक्षक को मोबाइल पर सूचना दी। सूचना मिलते ही पास की अन्य पुलिस टीमें मौके पर पहुंच गईं। इसके बाद गिरिराज और बालिका को थाने लाया गया। बालिका को उसके परिजनों को सौंप दिया गया, जबकि गिरिराज के खिलाफ पॉक्सो और बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।