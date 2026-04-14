Churu News: जिले में खुलेंगे 70 नए बाल आधार केंद्र, आधार ऑपरेटर के लिए मांगे गए आवेदन, ऐसे भरे फॉर्म

जिला आधार समिति के सदस्य सचिव एवं डीओआईटी के संयुक्त निदेशक नरेश टुहानिया ने जानकारी दी कि इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से जीटूसी में राजआधार पोर्टल पर 20 अप्रेल से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केवल निर्धारित समय सीमा में प्राप्त ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे, जबकि त्रुटिपूर्ण या अधूरे आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। अंतिम चयन जिला आधार समिति द्वारा मेरिट के आधार पर किया जाएगा।