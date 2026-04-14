Churu : चूरू में किसानों के लिए खुशखबरी: MSP पर सरसों-चना की खरीद शुरू

जिले में चने और सरसों समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए किसानों ने पंजीयन करवाया है जिसमें 9 अप्रैल तक चूरू में 2242 किसानों ने चने औेर 663 किसानों ने सरसो के लिए पंजीयन करवाया है। रतनगढ़ में चने के लिए 33, सरसोे के लिए 288, सादुलपुर में चने के लिए 2005, सरसों के लिए 660, चांदगोठी में 1977 चना, 460 सरसो, सरदारशहर में चना 705, सरसो 1203, सावर में 172 चना, 682 सरसो, सुजानगढ़ में चना 41, सरसों 109, बीदासर में चना 6 सरसों 54, कातर में चना 3, सरसो 19, तारानगर में चने के लिए 2333, सरसो के लिए 497, धीरवास बड़ा में चने के लिए 2403 तथा सरसों के लिए 116 किसानों ने पंजीयन करवाया है। जिले में 9 अप्रैल तक कुल 13930 किसान चने और 5174 किसान पंजीयन करवा चुके हैं।