चूरू की प्रतिभा स्नेहा सिद्ध का कमाल : बॉलीवुड से इंटरनेशनल सिनेमा तक बनाई पहचान, अब सलमान खान और संजय दत्त के साथ आएगी नजर

चूरू. राजस्थान का चूरू जिला हमेशा से प्रतिभाओं की धरती रहा है और यहां से कई हस्तियों ने बॉलीवुड और ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई है। इसी कड़ी में अब चूरू जिले के बीदासर तहसील के छोटे से गांव पारेवड़ा की बेटी स्नेहा सिद्ध भी तेजी से उभरता हुआ नाम बन चुकी हैं। साधारण परिवार से आने वाली स्नेहा सिद्ध का सफर संघर्ष, मेहनत और परिवार के सहयोग का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल लाडनूं से प्राप्त की, जबकि कॉलेज की पढ़ाई सावित्री कॉलेज, अजमेर वर्तमान में जीसीए से पूरी की। पढ़ाई में वे शुरू से ही होनहार रहीं। साथ ही उन्होंने एनसीसी की 2 राज नेवल विंग, अजमेर से ‘सीसर्टिफिकेट’ ए ग्रेड के साथ प्राप्त किया।