Education News : नई उड़ान: अब कक्षा 11 के छात्रों को चार ऐच्छिक विषय चुनने की आज़ादी

इनका कहना है

- शिक्षा ग्रुप-1 से जारी प्रपत्र के अनुसार इस सत्र में कक्षा ग्यारहवीं में अंग्रेजी अनिवार्य को रखते हुए चौथे ऐच्छिक विषय के चयन का विकल्प अपने स्वयं के संकाय के अलावा विद्यालय में उपलब्ध अन्य संकाय के ऐच्छिक विषय के विषय प्राध्यापक होने की स्थिति में चयन करने की नई व्यवस्था शुरू की गई है जिसकी पालना करने के निर्देश सभी संस्था प्रधानों को दिए जा रहे हैं। संतोष महर्षि, संयुक्त निदेशक, रेंज चूरू