Bee Attack: स्कूल में मासूम परी पर कहर बनकर टूटी मधुमक्खियां, 150 से अधिक डंक निकाले, काटने पड़े सिर के बाल

घटना के दौरान नितेश (18) पुत्र छोटूराम और हिम्मत सिंह (22) पुत्र पूरण सिंह भी मधुमक्खियों के हमले का शिकार हो गए। तीनों घायलों को श्याम स्वर्णकार की मदद से अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में भर्ती कराया गया। नितेश ने बताया कि स्कूल समय के दौरान अचानक मधुमक्खियों का झुंड आया और छात्रा परी पर हमला कर दिया, जब वह पानी पीने जा रही थी। बचाव के लिए उसके सिर पर दरी डाली गई, लेकिन उसे बचाने के प्रयास में नितेश को भी मधुमक्खियों ने डंक मार दिए।