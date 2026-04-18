Railways News : अब सफर होगा फास्ट और स्मूद, चूरू–रतनगढ़ ट्रैक पर 110 की रफ्तार

यह विशेष ट्रेन मार्ग में सामलकोट, राजमुंदरी, विजयवाड़ा, गूंटूर, नंदूरबार, उधना, वडोदरा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, सीकर, झुंझुनूं, लोहारू और सादुलपुर (Sadulpur) सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी। रेलवे के अनुसार इस ट्रेन में कुल 24 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें 2 फर्स्ट एसी, 3 सेकेंड एसी, 5 थर्ड एसी, 8 शयनयान, 4 सामान्य श्रेणी तथा 2 गार्ड डिब्बे शामिल हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह विशेष रेलसेवा गर्मी के मौसम में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को आरामदायक यात्रा सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे लंबी दूरी के यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।