Rajasthan Physio Summit 2026: जयपुर में 2 दिन का मेगा हेल्थ इवेंट, देशभर से 2500 विशेषज्ञ, छात्र जुटेंगे

Physiotherapy Summit: राजस्थान की स्वास्थ्य शिक्षा और फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में “राजस्थान फिजियो समिट 2026” का आयोजन आगामी 6 एवं 7 अप्रेल को बीएम बिड़ला ऑडिटोरियम, जयपुर में किया जा रहा है। यह आयोजन RUHS से संबद्ध फिजियोथेरेपी कॉलेजों एवं राजस्थान तथा देश के प्रमुख निजी विश्वविद्यालयों के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया जा रहा है, जो अपने आप में एक अनूठी पहल है।