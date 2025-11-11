मिली कीमतों में बढ़ोतरी राहत: खाद्य तेल के भाव हुए कम

सीकर. प्रदेशभर के तेल बाजारों में बीते सप्ताह की तुलना में सरसों तेल और रिफाइंड तेल दोनों के दामों में कमी आई है। खुदरा बाजार में सरसों तेल अब 190 से घटकर 180 रुपए प्रति किलो और रिफाइंड तेल 125 से घटकर 115 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं थोक स्तर पर भी कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सरसों तेल के टिन (15 किलो) के भाव में करीब 150 रुपए की कमी दर्ज की गई है, जबकि सोयाबीन और सूरजमुखी तेल में भी 8 से 10 रुपए प्रति किलो तक गिरावट आई है। व्यापारियों के अनुसार सरकार की सतर्क निगरानी स्टॉक सीमा और मूल्य नियंत्रण की सती से सरसों की जमाखोरी में कमी आई।आयातित पाम ऑयल के भावों में गिरावट, दिवाली के बाद घरेलू खपत में कमी, आगामी रबी सीजन में सरसों बुवाई बढ़ने से भविष्य में सप्लाई बेहतर रहने की उमीद को कारण माना जा रहा है।