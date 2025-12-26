Save Aravalli : 10,00,0 सक्रिय खानों से रोज हो रहा अरावली छलनी, संरक्षण के बजाय राजस्व को प्राथमिकता दे रहीं हैं सरकारें

अरावली हिल्स को लेकर करीब 30 साल (1995) से मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।

30 अक्टूबर, 2002 : पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के आलमपुर और कोटे गांव में अवैध खनन पर रोक लगाई।

9 दिसंबर, 2002 : राजस्थान में अरावली हिल्स क्षेत्र की सभी खानों को बंद किया गया।

16 दिसंबर, 2002 : राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित आदेश जारी किया। इसमें आवंटित खानों को चालू रखने और अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

8 अप्रेल, 2005 : राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को अरावली हिल्स मानते हुए वहां खान आवंटन बंद करने का शपथ-पत्र पेश किया।

20 नवंबर, 2025 : अरावली हिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला।