जयपुर। “सफाई सेवा मैराथन 2026” के तहत राजधानी में शनिवार को स्वच्छता का बड़ा अभियान शुरू हो गया है। नगर निगम आयुक्त के नेतृत्व में यह अभियान पूरे शहर में जोर-शोर से चल रहा है, जिसमें करीब 9000 अधिकारी और कर्मचारी ऑन-ग्राउंड सक्रिय हैं। दो ट्रांसफर स्टेशन पर सामान्य दिनों की तुलना में दो गुना कचरा दोपहर 11 बजे तक ही पहुंच चुका है।

आयुक्त ने मौके पर पहुंचकर सफाई कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया और साफ-सफाई को लेकर सख्त निर्देश दिए। इस अभियान में नगर निगम के साथ-साथ स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे सी-फार, फिनिलूप और राजस्थान सोलर एसोसिएशन भी सहयोग कर रहे हैं। अब तक सभी ट्रांसफर स्टेशन पर पहुच चुका है 1200 टन कचरा, शाम तक तीन हजार टन से अ​धिक कचरा पहुंचने की उम्मीद की जा रही है।