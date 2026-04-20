प्रशासन की लापरवाही ने फिर ली जान, असम में बारिश के दौरान खुले नाले में गिरने से महिला की मौत

शहर के कई हिस्सों में जलभराव के कारण सड़कों और फुटपाथ का अंतर मिट गया था। ऐसे में खुले नाले नजर नहीं आ रहे थे, जिससे यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार, जिस स्थान पर पायल गिरी वहां नाले पर कोई ढक्कन नहीं था। बारिश के पानी के तेज बहाव में वह बह गईं, जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। घटना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी। इस तरह की लापरवाही को लेकर स्थानीय निवासियों में आक्रोश भी देखा गया, क्योंकि पहले भी खुले ड्रेनों को लेकर शिकायतें की जाती रही हैं।