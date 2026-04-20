भारी तादाद में बंगाल लौट रहे मुस्लिम वोटर, बंगाल चुनाव में दूसरे शहरों में बसे मतदाताओं को सता रहा ये डर

सूरत के उधना स्टेशन पर 19 अप्रैल को भारी भीड़ के चलते स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। कुछ लोग बैरिकेड पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे भगदड़ का खतरा बढ़ गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। रेलवे के अनुसार, करीब 21 हजार यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक भेजा गया और अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गईं।