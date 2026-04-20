नेता जी को नहीं मिला मैच का न्यौता, गुस्से में फाइनल के बीच ट्रैक्टर से पिच की तहस-नहस

वायरल वीडियो और स्थानीय राजनीति का मेल एक बार फिर चर्चा में है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान हुआ विवाद अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। यहां एक स्थानीय नेता ने नाराज होकर ट्रैक्टर से क्रिकेट पिच को नुकसान पहुंचा दिया, जिससे मैच बीच में ही रद्द करना पड़ा। 12 अप्रैल को धारणगांव में आयोजित एमएलए ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच के दौरान यह घटना सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार, धारणगांव नगर परिषद के अध्यक्ष इस बात से नाराज थे कि उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। इसी गुस्से में उन्होंने ट्रैक्टर लेकर सीधे मैदान में प्रवेश किया और पिच को बुरी तरह उखाड़ दिया।