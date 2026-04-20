20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

नासिक मामले में अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई, केस में उठ रहे कई बड़े सवाल

Nida Khan Anticipatory Bail: नासिक के चर्चित यौन उत्पीड़न व धर्मांतरण मामले में आरोपी निदा खान को TCS ने सस्पेंड कर दिया गया है, आज उनकी अग्रिम जमानत पर कोर्ट में सुनवाई होगी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Devika Chatraj

Apr 20, 2026

TCS निदा खान की अग्रिम जमानत पाए सुनवाई (X)

TCS Nida Khan Court Hearing: नासिक में सामने आए चर्चित यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले में हर दिन नए अपडेट सामने आ रहे हैं। इस केस की मुख्य आरोपी निदा खान को लेकर अब बड़ा घटनाक्रम हुआ है। एक ओर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है, वहीं दूसरी ओर आज उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। इस पूरे मामले ने कानूनी और सामाजिक स्तर पर हलचल तेज कर दी है।

नौकरी से सस्पेंड

कंपनी ने 9 अप्रैल 2026 को जारी आधिकारिक पत्र में निदा खान को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। TCS के मुताबिक, उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है और वे फिलहाल पुलिस या न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसे में वे अपनी पेशेवर जिम्मेदारियां निभाने की स्थिति में नहीं हैं।

TCS ने लिया एक्शन

निदा खान 27 दिसंबर 2021 से कंपनी के साथ प्रोसेस एसोसिएट के पद पर कार्यरत थीं। सस्पेंशन के साथ ही कंपनी ने उनका नेटवर्क एक्सेस बंद कर दिया है और उन्हें सभी कंपनी संपत्तियां लौटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, उन्हें ऑफिस आने या वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति भी नहीं है।

कर्मचारियों से संपर्क पर भी रोक

कंपनी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निदा खान इस मामले से जुड़े किसी भी कर्मचारी से संपर्क नहीं करेंगी और पूरी गोपनीयता बनाए रखेंगी। नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यह आदेश कंपनी के HR हेड शेखर कांबले द्वारा जारी किया गया है।

आज कोर्ट में जमानत पर सुनवाई

इस बीच, आज कोर्ट में निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। पूरे मामले पर सबकी नजरें टिकी हैं कि कोर्ट उन्हें राहत देता है या जमानत याचिका खारिज होती है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले का असर आगे की जांच और केस की दिशा पर पड़ सकता है।

महिला आयोग की जांच जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला आयोग ने भी जांच शुरू की है। आयोग की विशेष टीम लगातार तीसरे दिन तथ्यों को जुटाने में लगी हुई है। जांच का मकसद यह पता लगाना है कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या इसमें कोई अन्य पहलू या लापरवाही शामिल है।

केस ने उठाए कई बड़े सवाल

यह मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ कंपनी ने अपनी नीति के तहत सख्त कदम उठाया है, वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियां और कोर्ट तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

लेंसकार्ट ने जारी की नई स्टाइल गाइड, बिंदी पर बैन और हिजाब को अनुमति देने के बाद शुरू हुआ था विवाद
राष्ट्रीय
Lenscart Hijab Row

खबर शेयर करें:

Published on:

20 Apr 2026 12:56 pm

Hindi News / National News / नासिक मामले में अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई, केस में उठ रहे कई बड़े सवाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पश्चिम बंगाल में I-PAC विवाद: BJP का TMC पर भ्रष्टाचार आरोप, TMC ने कहा- ED का हो रहा राजनीतिक इस्तेमाल

राष्ट्रीय

Bengal Election: TMC को सता रहा 800 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का डर, पार्टी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

Kolkata High Court
राष्ट्रीय

बंगाल में तीन भाजपा कार्यकर्ता गिरफ्तार, तृणमूल कार्यकर्ता पर गोलीबारी से जुड़ा है मामला

Three BJP workers arrested in Bengal
राष्ट्रीय

हर शहर में सिविल लाइन्स का नाम बदलने की तैयारी में केंद्र सरकार, जानिए क्या है मकसद?

राष्ट्रीय

स्पेस में बिहू डांस के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद कर ट्रोल हुए असम सीएम, असल में वीडियो 2004 का

Astronaut performing Bihu in space
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.