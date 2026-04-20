नासिक मामले में अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई, केस में उठ रहे कई बड़े सवाल

TCS Nida Khan Court Hearing: नासिक में सामने आए चर्चित यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले में हर दिन नए अपडेट सामने आ रहे हैं। इस केस की मुख्य आरोपी निदा खान को लेकर अब बड़ा घटनाक्रम हुआ है। एक ओर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है, वहीं दूसरी ओर आज उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। इस पूरे मामले ने कानूनी और सामाजिक स्तर पर हलचल तेज कर दी है।